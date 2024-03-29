С 1 апреля стоимость транспортной карты в Киеве вырастет на 25 гривен

С 1 апреля стоимость транспортной карты в столице составит 75 грн вместо 50 грн. Все из-за увеличения себестоимости производства. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета, пишет УНН.

Увеличение стоимости - вынужденный шаг из-за себестоимости изготовления карточки. При этом стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной, - сообщили в коммунальном предприятии "Главный информационно-вычислительный центр" Киева.

Детали

Там также отметили, что за последние два года существенно изменились цены на себестоимость самой пластиковой карты с чипом.

Специалисты предприятия отметили, что с 2019 года стоимость транспортной карты оставалась неизменной - 50 грн. За это время был существенно расширен перечень транспортных продуктов и тарифов на все виды городского транспорта для удобства пассажиров, в зависимости от их потребностей. Речь идет о почасовых проездных, проездных с ограничением и без ограничения количества поездок, в частности для пассажиров льготных категорий - студентов и учащихся.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об отставке Дмитрия Левченко, директора КП "Киевпастранс", и увольнении Павла Кирилюка, директора по производству коммунального предприятия. "Киевпастранс" временно возглавит Евгений Пушков. Он будет исполнять обязанности генерального директора коммунального предприятия.