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С 60 по 55 лет: предельный возраст пребывания на военной службе предлагают уменьшить

С 60 по 55 лет: предельный возраст пребывания на военной службе предлагают уменьшить

Киев  •  УНН

 • 1251 просмотра

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В Верховную Раду подан законопроект №12222 о снижении предельного возраста военной службы с 60 до 55 лет. Инициатива обоснована худшим состоянием здоровья военных старшего возраста и необходимостью ротации.

В Верховную Раду подан законопроект №12222, который предлагает уменьшить предельный возраст пребывания на военной службе и в запасе до 55-ти лет. Об этом сообщил один из инициаторов документа, нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН

Предлагаю уменьшить предельный возраст пребывания на военной службе и в запасе с 60 до 55 лет. Соответствующий законопроект №12222 уже подал в Верховную Раду

- написал Гончаренко в Telegram.

Нардеп также объяснил, почему, как он считает, необходимо принять законопроект.

  • Большинство мужчин в возрасте 55-60 лет имеют худшее состояние здоровья, часто признаются «ограниченно годными» и физически не способны выполнять все боевые задачи.
  • Военные, которые служат с 2022 года, особенно те, кто получил ранения или достиг возраста 50+, нуждаются в ротации или демобилизации.
  • Командиры отмечают, что «армия стареет», и старшие военнослужащие не всегда могут эффективно выполнять определенные боевые задачи.
  • В то же время, те, кто хочет продолжить службу, смогут это сделать по собственному желанию.

Также эту инициативу, как указал нардеп, поддерживают украинцы: петиция о снижении предельного возраста мобилизации до 55 лет набрала 25 тысяч голосов, добавил Гончаренко.

Дополнение

Народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что сейчас не стоит ожидать изменений в вопросах проведения мобилизации. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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