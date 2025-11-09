С 2027 года в Украине планируют отменить КВЭДы
Киев • УНН
Украина с 1 января 2027 года вводит новую классификацию видов экономической деятельности NACE 2.1-UA, которая заменит действующий КВЭД. Новая система охватит всех предпринимателей, включая ФЛП, сохраняя четырехзначную структуру кодов, но будет соответствовать евростандарту.
Детали
Утвердить Классификацию видов экономической деятельности (NACE 2.1-UA) и ввести ее в действие с 1 января 2027 года
Новая Классификация видов экономической деятельности придет на смену КВЭДам - "Классификация видов экономической деятельности", который действует в Украине с 1993 года.
Что такое КВЭД
КВЭД - это классификатор видов экономической деятельности, который содержит все возможные направления работы предприятий. Этот код подбирается при первичной регистрации предприятия, а отображает он основной вид деятельности предприятия.
ФЛП имеет право заниматься бизнесом только по тем кодам, которые записаны в его регистрационных документах. Поэтому перед тем, как открыть ФЛП, нужно понять, какой вид деятельности выбрать.
В приказе указывается, что NACE 2.1-UA является статистической классификацией, которая устанавливает основы для сбора, разработки и распространения официальной государственной статистической информации по видам экономической деятельности, основанным на принципах и методологии NACE Rev. 2.1.
По NACE 2.1-UA определяют основной и второстепенные виды экономической деятельности юридических лиц и их обособленных подразделений, обособленных подразделений юридических лиц, образованных в соответствии с законодательством иностранного государства, и физических лиц-предпринимателей.
NACE 2.1-UA имеет иерархическую структуру, которая соответствует структуре NACE Rev. 2.1 и состоит из 22 секций, 87 разделов, 287 групп и 651 класса.
Общее кодовое обозначение объектов NACE 2.1-UA имеет вид Y ХХ. ХХ, где:
- Y - секция (буквы
латинского алфавита от А до V);
- ХХ - раздел;
- ХХ.Х - группа;
- ХХ.ХХ - класс.
Например: секция - А "Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство"; раздел - 01 "Сельское хозяйство, охота и предоставление связанных с ними услуг"; группа - 01.4 "Животноводство"; класс - 01.41 "Разведение крупного рогатого скота молочных пород".
Напомним
