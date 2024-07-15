Со вторника, 16 июля, машины с беларусскими номерами не смогут въезжать в Европейский Союз через пункты пересечения границы Латвии с Беларусью и Россией. Об этом пишет Delfi, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что такое решение приняли в соответствии с правовыми актами ЕС и Еврокомиссии в рамках восьмого санкционного пакета против РФ, который также предусматривает ограничения для Беларуси.

Отмечается, что с 16 июля 2024 года лицам запрещено пересекать территорию Латвии на транспортном средстве, зарегистрированном в Беларуси, поскольку "запрещено ввозить из Беларуси такие товары, которые позволяют Беларуси диверсифицировать источники доходов, благодаря чему страна может участвовать в агрессии России против Украины". Поэтому такое лицо должно будет вернуться обратно в страну, из которой оно хотело выехать в Латвию.

Если же она откажется выполнять в частности такие указания таможенных органов, у нее могут конфисковать транспортное средство.

Однако запрет не будет распространяться на транспорт, который используют дипломатические или консульские учреждения.

Напомним

Правительство Латвии утвердило план стоимостью 303 миллиона евро для укрепления укреплений вдоль восточной границы с Россией и Беларусью в рамках создания общей Балтийской оборонительной линии.