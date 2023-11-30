С 1 декабря на Закарпатье вводят проверку документов у жителей - решение Совета обороны области
Киев • УНН
С 1 декабря в Закарпатской области в условиях военного положения, согласно решению Совета обороны области, будут усилены проверки документов.
Совет обороны Закарпатской области принял решение ввести проверку документов людей на территории региона. Изменения вступают в силу уже 1 декабря. Об этом говорится на сайте Закарпатской областной военной администрации, передает УНН.
Детали
С 1 декабря 2023 года, на период действия военного положения на территории Украины, ввести проверку документов у лиц на территории Закарпатской области в соответствии с Порядком, определенном постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года № 1456 "Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения
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В частности, будут назначены коменданты районов и городов Закарпатской области, которые определят уполномоченных лиц для осуществления проверки документов. Соответствующие изменения будут действовать в течение военного положения на территории Украины.
Более подробно с документом можно ознакомиться по ссылке.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.
С 1 декабря на Закарпатье вводят проверку документов у жителей - решение Совета обороны области
С 1 декабря в Закарпатской области в условиях военного положения, согласно решению Совета обороны области, будут усилены проверки документов.
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