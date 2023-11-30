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С 1 декабря на Закарпатье вводят проверку документов у жителей - решение Совета обороны области

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 18:03  •  2895 просмотра

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С 1 декабря в Закарпатской области в условиях военного положения, согласно решению Совета обороны области, будут усилены проверки документов.

Совет обороны Закарпатской области принял решение ввести проверку документов людей на территории региона. Изменения вступают в силу уже 1 декабря. Об этом говорится на сайте Закарпатской областной военной администрации, передает УНН.

Детали 

С 1 декабря 2023 года, на период действия военного положения на территории Украины, ввести проверку документов у лиц на территории Закарпатской области в соответствии с Порядком, определенном постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года № 1456 "Об утверждении Порядка проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения

- говорится в решении Совета обороны области.

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В частности, будут назначены коменданты районов и городов Закарпатской области, которые определят уполномоченных лиц для осуществления проверки документов. Соответствующие изменения будут действовать в течение военного положения на территории Украины.

Более подробно с документом можно ознакомиться по ссылке

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
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