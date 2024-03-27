С 1 апреля гумпомощь в Украину можно будет завезти только благодаря онлайн-системе

С 1 апреля завезти гуманитарную помощь в Украину будет возможно только с использованием Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Детали

В ведомстве пояснили, что 31 марта завершается переходный период, во время которого в Украину можно было завозить гуманитарную помощь, используя бумажные декларации

Отмечается, что изменения внедряются для того, чтобы сделать процедуру ввоза и учета гуманитарки более удобной и прозрачной для всех: для фондов и волонтеров, для организаций и институтов, которые получают помощь, и для государства.

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В частности, цифровой механизм позволит избавиться от бумаг, а, значит, и злоупотреблений при завозе и распределении гуманитарной помощи. А еще - даст возможность фондам и общественным организациям хранить всю историю завоза гуманитарной помощи в одном месте.

Цифровизация процесса ввоза и учета гуманитарной помощи - это качественный предохранитель хищениям и злоупотреблениям в этой сфере. Мы не правоохранительный орган, но отвечаем за политику в сфере гуманитарной помощи и поэтому создаем удобные для всех инструменты, чтобы таких ситуаций не было - отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Дополнение

В Минсоцполитики отметили, что с момента запуска цифровой системы к официальному Реестру получателей гуманитарной помощи присоединилось более 8 тысяч получателей. Все эти организации могут легально завозить гуманитарную помощь.

За время работы цифрового механизма в системе было сформировано более 18 тысяч записей о грузах и 12,5 тысяч деклараций.

Также в ведомстве подготовили инструкцию по пользованию системой. С ней можно ознакомиться по ссылке.

Напомним,

Министерство восстановления и Организация Объединенных Наций разрабатывают стратегию перехода от гуманитарной помощи к поддержке восстановления общин, планируя стимулировать экономическое восстановление, восстановление социальной инфраструктуры и способствовать самодостаточности общин.