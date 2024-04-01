С 1 апреля 2024 года комендантский час в Херсоне сокращается с 21:00 до 05:00

С 1 апреля 2024 года в Херсонской общине сократили комендантский час с 21:00 до 05:00. Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

Детали

Начиная с 1 апреля 2024 года, в Херсонской городской территориальной общине вступили в силу изменения в режиме комендантского часа.

По новым правилам, она будет действовать с 21:00 до 05:00 ежедневно, что означает сокращение продолжительности пребывания на улицах в запретный период.

Обращаюсь к жителям общины!

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком - заявил Роман Мрочко.

Напомним

Если лицо находится на улице во время запрещенного периода, комендантский патруль имеет полное право задержать его для проверки наличия документов и установления причины нарушения комендантского часа.

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