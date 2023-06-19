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В херсонском районе Корабел с сегодняшнего дня вводится новый комендантский час

Киев • УНН

 • 918338 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Херсоне, на территории микрорайона Корабел, за исключением территорий Нефтегавани и Гидропарка, с 19 июня вводится комендантский час с 22:00 до 05:00. Об этом сообщает начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, пишет УНН.

В херсонском районе Корабел с сегодняшнего дня вводится новый комендантский час

Детали

Также отмечается, что с 19 июня на территории территорий Нефтегавани и Гидропарка запрещается въезд гражданам, в связи с проведением мероприятий по разминированию и обеспечению ситуации безопасности.

Также на этих территориях будет введен комендантский час с 15:00 до 12:00 следующих суток.

"А в разрешенное время с 12 до 15 ежедневно возможно пребывание исключительно представителей соответствующих структур, которые обеспечивают население продуктами, водой и т.д. и осуществление, в случае необходимости, эвакуационных мероприятий представителями, которые осуществляют соответствующие мероприятия", - добавил Мрочко.

"В других населенных пунктах Херсонской городской территориальной общины действует комендантский час согласно изданному приказу начальника Херсонской городской военной - с 21:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

Напомним

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков заявил, что оккупанты не пропустят представителей ООН на подтопленное после подрыва Каховской ГЭС левобережье Херсонщины, потому что им "трудно гарантировать безопасность".

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