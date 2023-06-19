У херсонському районі Корабел відсьогодні запроваджується нова комендантська година
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Херсоні, на території мікрорайону Корабел, за виключенням територій Нафтогавані та Гідропарку, з 19 червня запроваджується комендантська година з 22:00 до 05:00. Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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Також зазначається, що з 19 червня на території територій Нафтогавані та Гідропарку забороняється вʼїзд громадянам, у звʼязку з проведенням заходів із розмінування та забезпечення безпекової ситуації.
Також на цих територіях буде запроваджено комендантську годину з 15:00 до 12:00 наступної доби.
"А в дозволений час з 12 до 15 щоденно можливе перебування виключно представників відповідних структур, які забезпечують населення продуктами, водою тощо та здійснення, у разі необхідності, евакуаційних заходів представниками, які здійснюють відповідні заходи", - додав Мрочко.
"В інших населених пунктах Херсонської міської територіальної громади діє комендантська година згідно з виданим наказом начальника Херсонської міської військової - з 21:00 до 05:00", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Речник російського диктатора дмитро пєсков заявив, що окупанти не пропустять представників ООН на підтоплене після підриву Каховської ГЕС лівобережжя Херсонщини, бо їм "важко гарантувати безпеку".
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