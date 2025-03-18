Рютте "полностью верит" в способность Трампа достичь мирного соглашения в Украине, потому что тот "знает путина"
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте верит в способность Трампа достичь длительного мирного соглашения в Украине. Он считает отличным, что Украина и США согласовали предложение о прекращении огня.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте "полностью верит" в способность президента США Дональда Трампа достичь длительного мирного соглашения в Украине, сказал он CNN перед запланированным разговором президента США с российским диктатором владимиром путиным сегодня, пишет УНН.
Детали
Рютте добавил, что считает "замечательным" то, что украинские и американские представители в Саудовской Аравии на прошлой неделе согласовали предложение о прекращении огня.
Генсек НАТО сказал, что не считает, что Трамп слишком доверяет путину.
"Он очень хорошо знает президента путина с его первого срока, поэтому он знает, как он должен убедиться, что он может достичь соглашения", - сказал Рютте.
Трамп заявил о согласовании элементов мирного соглашения перед разговором с путиным18.03.25, 07:18 • 112717 просмотров