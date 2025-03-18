Рютте "повністю вірить" у здатність Трампа досягти мирної угоди в Україні, бо той "знає путіна"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте "повністю вірить" у здатність президента Дональда Трампа досягти тривалої мирної угоди в Україні, сказав він CNN перед запланованою розмовою президента США з російським диктатором володимиром путіним сьогодні, пише УНН.

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Рютте додав, що вважає "чудовим" те, що українські та американські представники в Саудівській Аравії минулого тижня погодили пропозицію про припинення вогню.

Генсек НАТО сказав, що не вважає, що Трамп надто довіряє путіну.

"Він дуже добре знає президента путіна з його першого терміну, тому він знає, як він повинен переконатися, що він може досягти угоди", - сказав Рютте.

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним