Рютте "повністю вірить" у здатність Трампа досягти мирної угоди в Україні, бо той "знає путіна"
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте вірить у здатність Трампа досягти тривалої мирної угоди в Україні. Він вважає чудовим, що Україна та США погодили пропозицію про припинення вогню.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте "повністю вірить" у здатність президента Дональда Трампа досягти тривалої мирної угоди в Україні, сказав він CNN перед запланованою розмовою президента США з російським диктатором володимиром путіним сьогодні, пише УНН.
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Рютте додав, що вважає "чудовим" те, що українські та американські представники в Саудівській Аравії минулого тижня погодили пропозицію про припинення вогню.
Генсек НАТО сказав, що не вважає, що Трамп надто довіряє путіну.
"Він дуже добре знає президента путіна з його першого терміну, тому він знає, як він повинен переконатися, що він може досягти угоди", - сказав Рютте.
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним18.03.25, 07:18 • 112728 переглядiв