Первая помощь на поле боя: Parimatch направил ВСУ турникеты, медицинские аптечки и лекарства

Своевременное предоставление первой помощи защитникам на поле боя в разы повышает шансы спасти их жизнь. Поэтому Parimatch с первых дней войны закупает и передает индивидуальные тактические аптечки на линию фронта. Они включают критически важные средства для оказания помощи – турникеты, бандажи, гемостатические бинты, ножницы, окклюзионные повязки, назофарингеальные воздуховоды, перчатки, термопокрывала и перевязочный материал. Быстрое использование качественных средств для оказания самопомощи на поле боя является одним из главных факторов для сохранения жизни бойца до прибытия медиков.

Кроме средств тактической медицины, компания также обеспечивает ВСУ медицинскими изделиями, ускоряющими восстановление раненых военнослужащих. В частности, медицинские пластины и аппараты наружной фиксации костей используются в госпиталях при переломах различной сложности.

“Многие военные, получившие ранения в боях, смогли сохранить жизнь благодаря полноценной первой помощи. И большинство из этих военных после реабилитации и восстановления готовы снова ехать в самые горячие точки, чтобы продолжать увольнять украинские города. Поддерживать и обеспечивать их всем необходимым – наш гражданский долг”, – отметила CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

Напомним, Parimatch также поддерживает другие инициативы по оказанию первой медицинской помощи. В рамках инициативы UNITED24 компания присоединилась к сбору средств на реанимобили. Скорые уже направлены в регионы и используются по назначению: доставляют в больницы пострадавших от российской агрессии украинцев.