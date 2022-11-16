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Рятувати на полі бою: Parimatch надіслав ЗСУ турнікети, медичні аптечки та ліки

Рятувати на полі бою: Parimatch надіслав ЗСУ турнікети, медичні аптечки та ліки

Київ • УНН

 • 379145 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. За 9 місяців повномасштабної російської агресії в Україні бренд Parimatch передав ЗСУ медичного обладнання та різних виробів медичного призначення на суму 7 мільйонів гривень. Передусім йдеться про засоби першої необхідності для військових на передовій – індивідуальні тактичні аптечки, машини для евакуації та медичні вироби у лікарні, які лікують поранених.

Своєчасне надання першої допомоги захисникам на полі бою в рази підвищує шанси врятувати їхні життя. Тому Parimatch з перших днів війни закуповує та передає індивідуальні тактичні аптечки на лінію фронту. Вони включають критично важливі засоби для надання допомоги – турнікети, бандажі, гемостатичні бинти, ножиці, оклюзійні повʼязки, назофарингіальні повітроводи, рукавички, термопокривала та перевʼязувальний матеріал. Швидке використання якісних засобів для надання самодопомоги на полі бою, є одним з головних факторів для збереження життя бійця до прибуття медиків.

Крім засобів тактичної медицини, компанія також забезпечує ЗСУ медичними виробами, які пришвидшують відновлення поранених військовослужбовців. Зокрема, медичні пластини та апарати зовнішньої фіксації кісток, що використовуються в госпіталях при переломах різної складності.

“Багато військових, які отримали поранення у боях, змогли зберегти життя завдяки повноцінній першій допомозі. І більшість з цих військових після реабілітації та відновлення готові знову їхати в найгарячіші точки, щоб продовжувати звільняти українські міста. Підтримувати та забезпечувати їх всім необхідним – наш громадянський обов'язок”, – зазначила CEO Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

Нагадаємо, Parimatch також підтримує інші ініціативи щодо надання першої допомоги на полі бою та своєчасної евакуації постраждалих у шпиталі. В рамках ініціативи UNITED24 компанія приєдналася до збирання коштів на реанімобілі. Ці машини вже знаходяться на лініях бойових дій, де використовуються за своїм призначенням: за допомогою них безстрашні медики можуть евакуювати вчасно постраждалого до медичних закладів.

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