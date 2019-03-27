Спасатели провели проверку всех избирательных участков

"На местах работают подготовленные группы взрывотехников, ГСЧС работают в штатном усиленном режиме, все участки проверены на фактор безопасности, имеется в виду свет, вода, доступ к избирательным кабинок, запасные выходы", - отметил Стойко.

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Как сообщал УНН, с 25 марта на усиленный режим переведены личный состав территориальных органов ГСЧС. Для обеспечения пожарной безопасности будет привлечено 39 тысяч человек личного состава.

Напомним, Нацполиция взяла под круглосуточную охрану избирательные комиссии.