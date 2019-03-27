Рятувальники здійснили перевірку всіх виборчих дільниць
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Рятувальники здійснили перевірку всіх виборчих дільниць на предмет безпеки напередодні виборів Президента України. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ, голова координаційного штабу Іван Стойко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії, передає кореспондент УНН.
“На місцях працюють підготовлені групи вибухотехніків, ДСНС працюють у штатному посиленому режимі, всі дільниці перевірені на фактор безпеки, мається на увазі світло, вода, доступ до виборчих кабінок, запасні виходи”, — зазначив Стойко.
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Як повідомляв УНН, з 25 березня на посилений режим переведено особовий склад територіальних органів ДСНС. Для забезпечення пожежної безпеки буде залучено 39 тисяч чоловік особового складу.
Нагадаємо, Нацполіція взяла під цілодобову охорону окружні виборчі комісії.