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Вибори-2019: рятувальники чергуватимуть цілодобово, а за потреби - задіють авіацію

Київ • УНН

 • 13991 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Починаючи із сьогоднішнього дня і до завершення виборів підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій будуть працювати у посиленому режимі. Про це повідомив прес-центр ДСНС, передає УНН.

Вибори-2019: рятувальники чергуватимуть цілодобово, а за потреби - задіють авіацію

За інформацією прес-центру, з метою підвищення готовності органів та підрозділів ДСНС до дій за призначенням у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також організації заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки на об’єктах, задіяних до проведення 31 березня виборів президента України, з 9 години 25 березня органи управління і сили ДСНС України переведені на посилений режим несення служби.

Також, за інформацією ДСНС, від сьогодні розпочав свою роботу оперативний міжвідомчий штаб органів системи Міністерства внутрішніх справ, який очолив перший заступник міністра МВС Сергій Яровий.

Зокрема, в останній тиждень перед виборами організовано цілодобове чергування оперативних груп для здійснення моніторингу обстановки щодо надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, координації дій сил і засобів ДСНС, а також взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами, що забезпечують безпеку на об’єктах, задіяних до проведення виборів.

Водночас у будівлях, де розміщені виборчі дільниці, для забезпечення первинного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж і небезпечних подій організовано чергування пожежних постів.

Для забезпечення виконання робіт, пов’язаних із обстеженням ділянок місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів, на цих об'єктах задіяні й піротехніки ДСНС.

Крім того, у разі потреби буде задіяна і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26.

Нагадаємо, від сьогоднішнього дня на посилений режим переведено особовий склад територіальних органів ДСНС.

Загалом всі центральні органи виконавчої влади, що входять до системи Міністерства внутрішніх справ України, переведені на посилений режим за кілька днів до виборів.

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