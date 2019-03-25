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П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

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У період виборів в Україні буде залучено 39 тисяч рятувальників

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Від сьогоднішнього дня на посилений режим переведено особовий склад територіальних органів ДСНС. Для забезпечення пожежної безпеки буде залучено 39 тисяч чоловік особового складу. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуації Микола Чечоткін, передає УНН.

У період виборів в Україні буде залучено 39 тисяч рятувальників

“Від сьогоднішнього дня переведено на посилений режим несення служби особовий склад територіальних органів ДСНС. Всього для забезпечення пожежної безпеки у період виборів буде залучено понад 39 тисяч чоловік особового складу і 2 370 тисяч одиниць техніки. Для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та проведення екстреної медичної евакуації чергуватимуть 10 повітряних служб ДСНС України. Для реагування на випадки виявлення вибухонебезпечних предметів у період виборів у готовності перебуватимуть 370 чоловік особового складу та 135 одиниць техніки”, — сказав Микола Чечоткін.

Він додав, що завершено перевірки усіх об’єктів, де будуть проводитися вибори. Виявлено 269 546 порушень, із яких більшу частину вже усунено.

“Притягнуто до адміністративної відповідальності 17 тисяч 880 посадових осіб. За ініціативою ДСНЧС перенесено 15 виборчих дільниць із об’єктів, експлуатація яких забороняється”, — додав Микола Чечоткін.

Нагадаємо, загалом всі центральні органи виконавчої влади, що входять до системи Міністерства внутрішніх справ України, переведені на посилений режим за кілька днів до виборів.

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