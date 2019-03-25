В период выборов в Украине будет привлечено 39 тысяч спасателей

"С сегодняшнего дня переведены на усиленный режим несения службы личный состав территориальных органов ГСЧС. Всего для обеспечения пожарной безопасности в период выборов будет привлечено более 39 тысяч человек личного состава и 2 370 тысяч единиц техники. Для обеспечения реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения экстренной медицинской эвакуации будут дежурить 10 воздушных служб ГСЧС Украины. Для реагирования на случаи обнаружения взрывоопасных предметов в период выборов в готовности будут находиться 370 человек личного состава и 135 единиц техники", - сказал Николай Чечеткин.

Он добавил, что завершены проверки всех объектов, где будут проводиться выборы. Выявлено 269 546 нарушений, из которых большую часть уже устранена.

"Привлечено к административной ответственности 17 тысяч 880 должностных лиц. По инициативе ГСЧС перенесено 15 избирательных участков из объектов, эксплуатация которых запрещается", - добавил Николай Чечеткин.

Напомним, всего все центральные органы исполнительной власти, входящих в систему Министерства внутренних дел Украины, переведены на усиленный режим за несколько дней до выборов.



