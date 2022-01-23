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15 марта, 19:03 • 107209 просмотра

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15 марта, 13:44 • 144492 просмотра

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Спасатели завершили операцию по спасению туристов на Закарпатье

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КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня, 23 января, в Закарпатской области сошла лавина и накрыла туристов. В результате схода лавины пострадал один из туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу ДСНС.

Цитата

“Туристы откопались самостоятельно, но один человек пострадал в результате попадания в лавину и нуждается в транспортировке”, — говорится в заметке.

Детали

Отмечается, что для спасения были привлечены 10 человек и 3 единицы техники. Связь с пострадавшими присутствовала.

В 15:35 спасатели прибыли к туристам и оказали домедицинскую помощь пострадавшему. В 16:10 был начат спуск из долины Боржова.

“В 18:45 спасателями ГСЧС из долины Боржава (склон г. Плай) доставлен в с. Гукливий 9 туристов (из них 1 травмирован, который самостоятельно будет обращаться в лечебное учреждение. Состояние здоровья удовлетворительное)”, — подчеркивает прессслужба.

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