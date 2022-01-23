Рятувальники завершили операцію з порятунку туристів на Закарпатті

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 26859 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 97733 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 166900 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 162987 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 188383 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 185413 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 144684 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151122 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172033 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182457 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.4 м/с
92 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 133495 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 111633 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 147080 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 83914 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 36053 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 429598 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 288136 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 352975 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 466763 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 713276 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 83914 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 147080 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 118028 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 153790 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 177506 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Рятувальники завершили операцію з порятунку туристів на Закарпатті

Рятувальники завершили операцію з порятунку туристів на Закарпатті

Київ • УНН

 • 15243 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні, 23 січня, у Закарпатській області зійшла лавина та накрила туристів. Внаслідок сходження лавини постраждав один із туристів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Цитата

“Туристи відкопались самостійно, але одна людина постраждала внаслідок потрапляння у лавину та потребує транспортування”, — йдеться в дописі.

Деталі

Зазначається, що для порятунку були долучені 10 чоловік та 3 одиниці техніки. Зв’язок з постраждалими був присутній.

О 15:35 рятувальники прибули до туристів й надали домедичну допомогу постраждалому. О 16:10 було розпочато спуск з полонини Боржова.

“О 18:45 рятувальниками ДСНС з полонини Боржава (схил г. Плай) доставлено до с. Гукливий 9 туристів (з них 1 травмований, який самостійно буде звертатись до лікувального закладу. Стан здоров’я задовільний)”, — підкреслює пресслужба.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99