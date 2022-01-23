Рятувальники завершили операцію з порятунку туристів на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні, 23 січня, у Закарпатській області зійшла лавина та накрила туристів. Внаслідок сходження лавини постраждав один із туристів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Цитата
“Туристи відкопались самостійно, але одна людина постраждала внаслідок потрапляння у лавину та потребує транспортування”, — йдеться в дописі.
Деталі
Зазначається, що для порятунку були долучені 10 чоловік та 3 одиниці техніки. Зв’язок з постраждалими був присутній.
О 15:35 рятувальники прибули до туристів й надали домедичну допомогу постраждалому. О 16:10 було розпочато спуск з полонини Боржова.
“О 18:45 рятувальниками ДСНС з полонини Боржава (схил г. Плай) доставлено до с. Гукливий 9 туристів (з них 1 травмований, який самостійно буде звертатись до лікувального закладу. Стан здоров’я задовільний)”, — підкреслює пресслужба.