Спасатели Запорожья готовы отправиться в Харьковскую область для ликвидации последствий ЧП на складе боеприпасов
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 23 марта. УНН. Все пиротехнические подразделения ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области переведены в режим повышенной готовности. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева.
"Все пиротехнические подразделения ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области переведены в режим повышенной готовности. Как только того потребует ситуация и будет дан приказ из Киева - колонна сразу же отправится из Запорожья ", - отметила она.
Ранее Харьковской области начали предлагать помощь из других областей для локализации пожара на складе боеприпасов. Так, луганские спасатели готовы выехать в Харьковской области .
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.
По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км .
Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".