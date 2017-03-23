Спасатели Запорожья готовы отправиться в Харьковскую область для ликвидации последствий ЧП на складе боеприпасов

"Все пиротехнические подразделения ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области переведены в режим повышенной готовности. Как только того потребует ситуация и будет дан приказ из Киева - колонна сразу же отправится из Запорожья ", - отметила она.

Ранее Харьковской области начали предлагать помощь из других областей для локализации пожара на складе боеприпасов. Так, луганские спасатели готовы выехать в Харьковской области .

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км .

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".