Рятувальники Запоріжжя готові вирушити на Харківщину для ліквідації наслідків НП на складі боєприпасів
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 23 березня. УНН. Усі піротехнічні підрозділи ГУ ДСНС України у Запорізькій області переведені в режим підвищеної готовності. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила речниця ГУ ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришева.
“Усі піротехнічні підрозділи ГУ ДСНС України у Запорізькій області переведені в режим підвищеної готовності. Як тільки того потребує ситуація та буде наданий наказ із Києву — колона одразу ж вирушить із Запоріжжя”, — зазначила вона.
Раніше Харківщині почали пропонувати допомогу з інших областей для локалізації пожежі на складі боєприпасів. Так, луганські рятувальники готові виїхати до Харківської області.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 “швидких”.