Спасатели вытащили 11 автомобилей из сугробов в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Из-за снегопадов и метелей ровенским спасателям пришлось 11 раз оказывать помощь водителям. Об этом сообщает управление ГосЧС в Ровенской области, передает корреспондент УНН.
В частности, спасатели работали на автодорогах Дубенского, Здолбунивского, Владимирецкого, Рокитнивского, Корецкого районов и Ровно.
В Демидовском районе спасатели отбуксировали из сугробов автомобиль газовой аварийной бригады.
На круглосуточном дежурстве находятся 191 спасатель области и 52 единицы пожарной и специальной техники. В резерве еще 70 единиц техники высокой проходимости. Спасатели готовы развернуть 5 мобильных пунктов обогрева населения, укомплектованных электростанциями, обогревателями и другим необходимым оборудованием.
Напомним, спасатели Житомирской области в течение ночи и утра 10 раз привлекались к высвобождению транспортных средств, которые застряли в снегу.