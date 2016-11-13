Рятувальники витягли 11 автомобілів із заметів на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Через снігопади та заметілі рівненським рятувальникам довелося 11 разів надавати допомогу водіям. Про це повідомляє управління ДСНС у Рівненській області, передає кореспондент УНН.
Зокрема, рятувальники працювали на автошляхах Дубенського, Здолбунівського, Володимирецького, Рокитнівського, Корецького районів та Рівного.
У Демидівському районі надзвичайники відбуксирували із заметів автомобіль газової аварійної бригади.
На цілодобовому чергуванні перебувають 191 рятувальник області та 52 одиниці пожежної та спеціальної техніки. У резерві ще 70 одиниць техніки високої прохідності. Рятувальники готові розгорнути 5 мобільних пунктів обігріву населення, які укомплектовано електростанціями, обігрівачами та іншим необхідним обладнанням.
Нагадаємо, рятувальники Житомирщини протягом ночі та ранку 10 разів залучались до вивільнення транспортних засобів, які застрягли у снігу.