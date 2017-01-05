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Спасатели нашли туриста, заблудившегося в районе Свидовецкого хребта

Спасатели нашли туриста, заблудившегося в районе Свидовецкого хребта

Киев • УНН

 • 7926 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Закарпатской области нашли туриста, заблудившегося в горной местности, в районе долины Крачуняска Свидовецкого хребта в Раховском районе области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС Закарпатской области.

Сегодня 5 января в 15:30 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что в районе долины Крачуняска Свидовецкого хребта в Раховском районе, во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился 32-летний житель Одесса.

Для проведения поисково-спасательных работ на место направили спасателей Ясинянского горного поисково-спасательного отделения. Работники ГосЧС оперативно нашли мужчину и в 16:30 доставили его на турбаза в долине Драгобрат, где турист отдыхал.

В медицинской помощи турист не нуждался.

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