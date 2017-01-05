Рятувальники відшукали туриста, який заблукав у районі Свидовецького хребта
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. На Закарпатті рятувальники відшукали туриста, який заблукав у гірській місцевості, що в районі полонини Крачуняска Свидовецького хребта у Рахівському районі області. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС Закарпатської області.
Сьогодні 5 січня о15:30 в оперативно-рятувальну службу поступило повідомлення, що в районі полонини Крачуняска Свидовецького хребта у Рахівському районі, під час катання на лижах втратив орієнтир та заблукав 32-річний мешканець м. Одесса.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт до місця було направлено рятувальників Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення. Працівники ДСНС оперативно відшукали чоловіка та о 16:30 доправили його до турбази на полонині Драгобрат, де турист відпочивав.
Медичної допомоги турист не потребував.