Спасатели сегодня завершат разбор завалов в Виннице – Монастырский

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“По разбору завалов. Мы понимаем, что они (работы - ред.) сегодня будут завершены. Вы видите, сейчас активно работают более 100 представителей ГСЧС, коммунальных служб города. Сегодня к концу дня будет уже понятна последняя цифра по тем, кто найден”, – заявил Монастрский.

Детали

Он добавил, что спасатели не видят возможности, что кто-то еще может находиться под завалами. Все раненые находятся в критическом состоянии.

“Всего повреждено на данный момент 36 объектов инфраструктуры. Как видите, прилет ракеты произошел в центр города. Здесь находится развязка всей транспортной инфраструктуры. Здесь постоянно гуляют люди. Очень многое находится общественного транспорта. Вы видите, слева от вас находятся и трамваи, остановленные во время воздушной тревоги. Из них как раз вышли люди во время начала воздушной тревоги”, – добавил Монастырский.

Дополнение

Сегодня российские военнослужащие обстреляли Винницу ракетами "Калибр" 3М-14Е, вес каждой –1770 кг. В общей сложности по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них сбили ПВО.

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 19:40 в результате ракетного удара по Виннице погибли 23 человека.