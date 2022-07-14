Спасатели сегодня завершат разбор завалов в Виннице – Монастырский
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Спасатели завершат разбор завалов после ракетного удара по центру Винницы уже сегодня. Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН.
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“По разбору завалов. Мы понимаем, что они (работы - ред.) сегодня будут завершены. Вы видите, сейчас активно работают более 100 представителей ГСЧС, коммунальных служб города. Сегодня к концу дня будет уже понятна последняя цифра по тем, кто найден”, – заявил Монастрский.
Детали
Он добавил, что спасатели не видят возможности, что кто-то еще может находиться под завалами. Все раненые находятся в критическом состоянии.
“Всего повреждено на данный момент 36 объектов инфраструктуры. Как видите, прилет ракеты произошел в центр города. Здесь находится развязка всей транспортной инфраструктуры. Здесь постоянно гуляют люди. Очень многое находится общественного транспорта. Вы видите, слева от вас находятся и трамваи, остановленные во время воздушной тревоги. Из них как раз вышли люди во время начала воздушной тревоги”, – добавил Монастырский.
Дополнение
Сегодня российские военнослужащие обстреляли Винницу ракетами "Калибр" 3М-14Е, вес каждой –1770 кг. В общей сложности по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них сбили ПВО.
Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 19:40 в результате ракетного удара по Виннице погибли 23 человека.