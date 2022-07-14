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Спасатели сегодня завершат разбор завалов в Виннице – Монастырский

Спасатели сегодня завершат разбор завалов в Виннице – Монастырский

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Спасатели завершат разбор завалов после ракетного удара по центру Винницы уже сегодня. Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН.

Цитата

“По разбору завалов. Мы понимаем, что они (работы - ред.) сегодня будут завершены. Вы видите, сейчас активно работают более 100 представителей ГСЧС, коммунальных служб города. Сегодня к концу дня будет уже понятна последняя цифра по тем, кто найден”, – заявил Монастрский.

Детали

Он добавил, что спасатели не видят возможности, что кто-то еще может находиться под завалами. Все раненые находятся в критическом состоянии. 

“Всего повреждено на данный момент 36 объектов инфраструктуры. Как видите, прилет ракеты произошел в центр города. Здесь находится развязка всей транспортной инфраструктуры. Здесь постоянно гуляют люди. Очень многое находится общественного транспорта. Вы видите, слева от вас находятся и трамваи, остановленные во время воздушной тревоги. Из них как раз вышли люди во время начала воздушной тревоги”, – добавил Монастырский.

Дополнение

Сегодня российские военнослужащие обстреляли Винницу ракетами "Калибр" 3М-14Е, вес каждой –1770 кг. В общей сложности по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них сбили ПВО.

Как сообщили в ГСЧС, по состоянию на 19:40 в результате ракетного удара по Виннице погибли 23 человека.

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