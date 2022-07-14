Рятувальники сьогодні завершать розбір завалів у Вінниці – Монастирський

Цитата

“По розбору завалів. Ми розуміємо, що вони будуть сьогодні завершені. Ви бачите, зараз активно працює понад 100 представників ДСНС, комунальних служб міста. Сьогодні до кінця дня буде вже зрозуміла остання цифра по тим, кого знайдено”, – заявив Монастрський.

Деталі

Він додав, що рятувальники не бачать можливості, що хтось ще може знаходитися під завалами. Усі поранені зараз знаходяться в критичному стані.

“Загалом пошкоджено на даний момент 36 об'єктів інфраструктури. Як ви бачите, прильот ракети відбувся в центр міста. В середмістя. Тут знаходиться розв'язка транспортної всієї інфраструктури. Тут постійно гуляють люди. Дуже багато знаходиться громадського транспорту. Ви бачите, зліва від вас знаходяться і трамваї, які були зупинені під час повітряної тривоги. З них якраз вийшли люди під час початку повітряної тривоги”, – додав Монастирський.

Доповнення

Сьогодні російські військовослужбовці обстріляли Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збили ППО

Як повідомили у ДСНС, станом на 19:40 внаслідок ракетного удару по Вінниці загинули 23 людини.