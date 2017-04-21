Спасатели рассказали о последствиях непогоды в Одесской области

За сутки подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области совершили 11 выездов на помощь водителям в освобождении автомобилей со бездорожья и снежных заносов. Привлекались спасатели Раздельнянского, Тарутинского, Беляевского, Ивановского, Лиманского, Болградского и Окнянського районов. Всего было изъято 97 единиц автотранспорта, из них 2 кареты скорой медицинской помощи. Спасено 321 человека, из них 55 детей.

На автодороге Одесса - Киев, в районе Клеверного моста, произошло дорожно-транспортное происшествие. Как стало известно, столкнулись два автомобиля Renault Traffic и Volvo, в результате чего один из водителей погиб. Прибывшие по вызову, помогли изъять тело погибшего водителя.

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На улице Суворова в Килия грунтовыми водами и дождем затопило территорию частного жилого дома. Спасатели 23-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области с помощью мотопомпы откачали около 200 куб. м воды.



На трассе в районе населенного пункта Знаменка в сторону Одессе образовалась огромная пробка, почти 15 километров. Дорога частично заблокирована снегом, а движение замедленно из-за аварий на подъеме. К ночи спасатели вытаскивали из снежного плена более двух десятков авто и на трассе Одесса-Кучурган. С вечера закрыто движение для грузовиков.

Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы прибывают и улетают по расписанию.

В Одессе и области из-за непогоды сегодня, 21 апреля, будут отменены занятия в школах. Решение было принято на экстренном совещании оперативного штаба по вопросу ухудшения погодных условий на территории Одесской области.