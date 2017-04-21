Спасатели рассказали о последствиях непогоды в Одесской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31771 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99058 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150816 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114237 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115078 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111671 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103654 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106879 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103416 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152213 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Спасатели рассказали о последствиях непогоды в Одесской области

Спасатели рассказали о последствиях непогоды в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 10958 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 21 апреля. УНН. По состоянию сегодня на 07:00 в Одесском регионе были обесточены - в связи со сложными погодными условиями - 245 населенных пунктов. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

За сутки подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области совершили 11 выездов на помощь водителям в освобождении автомобилей со бездорожья и снежных заносов. Привлекались спасатели Раздельнянского, Тарутинского, Беляевского, Ивановского, Лиманского, Болградского и Окнянського районов. Всего было изъято 97 единиц автотранспорта, из них 2 кареты скорой медицинской помощи. Спасено 321 человека, из них 55 детей.

На автодороге Одесса - Киев, в районе Клеверного моста, произошло дорожно-транспортное происшествие. Как стало известно, столкнулись два автомобиля Renault Traffic и Volvo, в результате чего один из водителей погиб. Прибывшие по вызову, помогли изъять тело погибшего водителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за непогоды на трассе "Киев-Одесса" ограничено движение грузового транспорта

На улице Суворова в Килия грунтовыми водами и дождем затопило территорию частного жилого дома. Спасатели 23-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области с помощью мотопомпы откачали около 200 куб. м воды.

На трассе в районе населенного пункта Знаменка в сторону Одессе образовалась огромная пробка, почти 15 километров. Дорога частично заблокирована снегом, а движение замедленно из-за аварий на подъеме. К ночи спасатели вытаскивали из снежного плена более двух десятков авто и на трассе Одесса-Кучурган. С вечера закрыто движение для грузовиков.

Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы прибывают и улетают по расписанию.

В Одессе и области из-за непогоды сегодня, 21 апреля, будут отменены занятия в школах. Решение было принято на экстренном совещании оперативного штаба по вопросу ухудшения погодных условий на территории Одесской области.

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