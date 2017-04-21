Рятувальники розповіли про наслідки негоди на Одещині

За добу підрозділи Головного управління ДСНС України в Одеській області здійснили 11 виїздів на допомогу водіям у визволенні автомобілів зі бездоріжжя та снігових заметів. Залучалися рятувальники Роздільнянського, Тарутинського, Біляївського, Іванівського, Лиманського, Болградського та Окнянського районів. Всього було вилучено 97 одиниць автотранспорту, з них 2 карети швидкої медичної допомоги. Врятовано 321 людину, з них 55 дітей.

На автошляху Одеса — Київ, в районі Клеверного мосту, сталася дорожньо-транспортна пригода. Як стало відомо, зіткнулися два автомобіля Renault Traffic та Volvo, в результаті чого один з водіїв загинув. Рятувальники, які прибули за викликом, допомогли вилучити тіло загиблого водія.

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На вулиці Суворова в м.Кілія ґрунтовими водами та дощем підтопило територію приватного житлового будинку. Рятувальники 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Одеській області за допомогою мотопомпи відкачали близько 200 куб. м води.



На трасі в районі населеного пункту Знаменка у бік Одесі утворився величезний затор, майже 15 кілометрів. Дорога частково заблокована снігом, а рух уповільнено через аварії на підйомі. До ночі рятувальники витягали зі снігового полону понад два десятки авто і на трасі Одеса-Кучурган. З вечора закрито рух для вантажівок.

Аеропорт працює у штатному режимі, всі авіарейси приходять та відлітають за розкладом.

В Одесі та області через негоду сьогодні, 21 квітня, будуть скасовані заняття в школах. Рішення було прийнято на екстреній нараді Оперативного штабу з питання погіршення погодних умов на території Одеської області.