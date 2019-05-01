Спасатели предупреждают о подъеме рек из-за ливней в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. ГСЧС предупреждает о подъеме уровня воды на реках в Тернопольской области 1-2 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"В связи с ожидаемыми сильными дождями, 1-2 мая на левых притоках Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями", говорится в сообщении службы.
При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока.
В городе Тернополь и области 1 мая местами порывы северо-восточного ветра 15-20 м / с, грозы, град. Ночью и утром 1 мая сильный дождь.
Напомним, в среду, 1 мая, в Украине объявлено штормовое предупреждение.