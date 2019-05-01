Спасатели предупреждают о подъеме рек из-за ливней в Тернопольской области

"В связи с ожидаемыми сильными дождями, 1-2 мая на левых притоках Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями", говорится в сообщении службы.

При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока.

В городе Тернополь и области 1 мая местами порывы северо-восточного ветра 15-20 м / с, грозы, град. Ночью и утром 1 мая сильный дождь.

Напомним, в среду, 1 мая, в Украине объявлено штормовое предупреждение.