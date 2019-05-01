Рятувальники попереджають про підйом річок через зливи на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. ДСНС попереджає про підйом рівня води на річках на Тернопільщині 1-2 травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"У зв’язку з очiкуваними сильними дощами, 1–2 травня на лівих притоках Дністра очікується підйом рівнів води на 0,2 – 1,0 м над рівнями", йдеться у повідомленні служби.
При сильних дощах можливе формування значного місцевого стоку.
В місті Тернопіль та області 1 травня місцями пориви північно-східного вітру 15-20 м/с, грози, град. Вночі та вранці 1 травня значний дощ.
Нагадаємо, на середу, 1 травня, в Україні оголошено штормове попередження.