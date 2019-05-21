Спасатели предупредили о пожарной опасности по Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Во вторник, 21 мая, по Киевской области сохраняется высокая пожарная опасность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 21 мая по области высокая (4 класса) пожарная опасность. 21 мая в районе Фастова чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
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Напомним, в Киевской области горела свалка.