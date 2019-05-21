Рятувальники попередили про пожежну небезпеку по Київській області
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У вівторок, 21 травня, по Київській області зберігається висока пожежна небезпека. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
“За даними УкрГідрометцентру, 21 травня по області висока (4 класу) пожежна небезпека. 21 травня в районі м. Фастів надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, на Київщині горіло сміттєзвалище.