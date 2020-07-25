Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в западных областях
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. По данным УкрГидрометцентра в западных областях сегодня ожидается ухудшение погодных условий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы в Киеве, с удержанием в первой половине дня 25 июля гроза.
25 июля днем в западных областях грозы (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, сегодня в ряде областей также ожидается повышение уровня пожарной опасности.