Рятувальники попередили про погіршення погодних умов у західних областях

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. За даними УкрГідрометцентру у західних областях сьогодні очікується погіршення погодних умов. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС.

“За даними УкрГідрометцентру, у найближчу годину у Києві, з утриманням в першій половині дня 25 липня гроза.
25 липня вдень у західних областях грози (I рівень небезпечності)”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, сьогодні в ряді областей також очікується підвищення рівня пожежної небезпеки.

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