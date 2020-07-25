Рятувальники попередили про погіршення погодних умов у західних областях
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. За даними УкрГідрометцентру у західних областях сьогодні очікується погіршення погодних умов. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС.
“За даними УкрГідрометцентру, у найближчу годину у Києві, з утриманням в першій половині дня 25 липня гроза.
25 липня вдень у західних областях грози (I рівень небезпечності)”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, сьогодні в ряді областей також очікується підвищення рівня пожежної небезпеки.