Рятувальники попередили про погіршення погодних умов у західних областях

“За даними УкрГідрометцентру, у найближчу годину у Києві, з утриманням в першій половині дня 25 липня гроза.

25 липня вдень у західних областях грози (I рівень небезпечності)”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, сьогодні в ряді областей також очікується підвищення рівня пожежної небезпеки.