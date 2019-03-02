Спасатели начали проверки избирательных участков

Отмечается, что инспекторы ГСЧС начали проверку состояния помещений и зданий, которые будут использоваться как избирательные участки. Проверяется, в частности, состояние эвакуационных выходов и путей, противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения и так далее.

"На этой неделе такие отработки состоялись в Кировоградской области, в Корсунь-Шевченковском и Уманском районах Черкасской области, где инспекторы ГСЧС Черкасской области провели встречу с председателями и членами окружных избирательных участков, а также в Житомирской области", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 31 марта в Украине состоятся президентские выборы. Полиция начнет охрану избирательных участков с 21 марта.