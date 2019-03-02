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Рятувальники почали перевірки виборчих дільниць

Рятувальники почали перевірки виборчих дільниць

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Рятувальники приступили до перевірки виборчих дільниць по всій Україні, за близько місяць до президентських виборів у країні. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Зазначається, що інспектори ДСНС почали перевірку стану приміщень і будівель, які будуть використовуватися як виборчі дільниці. Перевіряється, зокрема, стан евакуаційних виходів та шляхів, протипожежного водопостачання, первинних засобів гасіння пожежі і так далі.

"Цього тижня такі відпрацювання відбулися у Кіровоградській області, у Корсунь-Шевченківському та Уманському районах Черкаської області, де інспектори ДСНС Черкащини провели зустріч з головами та членами окружних виборчих дільниць, а також у Житомирській області", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, 31 березня в Україні відбудуться президентські вибори. Поліція розпочне охорону виборчих дільниць з 21 березня.

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