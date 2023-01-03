Спасатели в Харьковской области дважды попадали под обстрел оккупантов - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 2 января, обстреливали в Харьковской области приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. Враг дважды накрывал огнем спасателей, тушивших пожары. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.
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«В результате обстрелов были повреждены частные домовладения, произошли пожары. Во время тушения пожаров личный состав ГСЧС дважды попадал под повторные обстрелы - в пгт Двуречная и в Волчанске. К счастью, в течение суток от обстрелов никто не пострадал», - написал глава региона в Telegram.
Детали
В частности, по данным главы ОВА, враг обстреливал города Купянск и Волчанск, пгт Двуречная и населенные пункты Стрелечья, Старица, Огурцово, Охримовка, Каменка, Новомлынск, Тавильжанка, Лиман Первый, Ольшана, Кучеровка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Первомайское.
Также продолжается гуманитарное разминирование. За сутки обезврежены 103 взрывоопасных предмета.
Дополнение
1 января российские оккупанты обстреляли город Купянск. По предварительной информации, 77-летняя женщина получила ранения, также известно о разрушении в жилых домах.