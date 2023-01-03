Рятувальники на Харківщині двічі потрапляли під обстріл окупантів - ОВА

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«Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні домоволодіння, сталися пожежі. Під час гасіння пожеж особовий склад ДСНС двічі потрапляв під повторні обстріли – в смт Дворічна та у Вовчанську. На щастя, протягом доби від обстрілів ніхто не постраждав», - написав очільник регіону у Telegram.



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Зокрема, за даними голови ОВА, ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Кам’янка, Новомлинськ, Тавільжанка, Лиман Перший, Вільшана, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Першотравневе.

Також триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено 103 вибухонебезпечні предмети.

Доповнення

1 січня російські окупанти обстріляли місто Куп’янськ, що на Харківщині. За попередньою інформацією, 77-річна жінка дістала поранення, також відомо про руйнування у житлових будинках.