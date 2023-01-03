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Рятувальники на Харківщині двічі потрапляли під обстріл окупантів - ОВА

Київ • УНН

 • 411330 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Російські окупаційні війська минулої доби, 2 січня, обстрілювали на Харківщині прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Ворог двічі накривав вогнем рятувальників, які гасили пожежі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Рятувальники на Харківщині двічі потрапляли під обстріл окупантів - ОВА

Цитата

«Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні домоволодіння, сталися пожежі. Під час гасіння пожеж особовий склад ДСНС двічі потрапляв під повторні обстріли – в смт Дворічна та у Вовчанську. На щастя, протягом доби від обстрілів ніхто не постраждав», - написав очільник регіону у Telegram.

Деталі

Зокрема, за даними голови ОВА, ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Кам’янка, Новомлинськ, Тавільжанка, Лиман Перший, Вільшана, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Першотравневе.

Також триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено 103 вибухонебезпечні предмети.

Доповнення

1 січня російські окупанти обстріляли місто Куп’янськ, що на Харківщині. За попередньою інформацією, 77-річна жінка дістала поранення, також відомо про руйнування у житлових будинках.

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