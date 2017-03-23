Спасатели Хмельницкой и Житомирской областей готовы отправиться в Балаклею

"У нас сейчас предварительная готовность личного состава - это 5 человек личного состава и 2 единицы техники", - сообщил О.Держанивский.

Житомирские спасатели находятся в двухчасовой готовности к выезду.

"Спасатели ГосЧС из Хмельницкой области (7 пиротехников и 2 автомобиля с оборудованием) готовы выехать для выполнения задач в Харьковскую область. Ждем команду с ГУ ГосЧС", - рассказал Э.Братко.

Ранее Харьковской области начали предлагать помощь из других областей для локализации пожара на складе боеприпасов. Так, луганские и запорожские спасатели готовы выехать в Харьковскую область. Также свою помощь предложил Кировоград.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может продолжаться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".

Из Балаклеи и прилегающих территорий выехали около 20 тыс. граждан.