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Рятувальники Хмельниччини та Житомирщини готові вирушити до Балаклії

Рятувальники Хмельниччини та Житомирщини готові вирушити до Балаклії

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Рятувальники з Хмельницької та Житомирської областей готові виїхати на Харківщину для ліквідації наслідків НС у Балаклії. Про це УНН повідомили заступник начальника управління ДСНС України у Житомисрькій області Олег Держанівськийта начальник ГУ ДСНСУ у Хмельницькій області Едуард Братко.

“У нас зараз попередня готовність особового складу — це 5 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки”, — повідомив О.Держанівський.

Житомирські рятувальники перебувають у двогодинній готовності до виїзду.

“Рятувальники ДСНС з Хмельниччини (7 піротехніків і 2 автомобілі з обладнанням) готові виїхати для виконання завдань на Харківщину. Чекаємо на команду з ГУ ДСНС”, — розповів Е.Братко.

Раніше Харківщині почали пропонувати допомогу з інших областей для локалізації пожежі на складі боєприпасів. Так, луганські і запорізькі рятувальники готові виїхати до Харківської області. Згодом свою допомогу запропонувала Кіровоградщина.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 “швидких”.

З Балаклії та прилеглих територій виїхало близько 20 тис. громадян.

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