Спасательная операция на шахте в ОРДЛО завершена - представитель омбудсмена

"Горно-спасательная операция на шахте "Восток-карбон" закончена. Погибло 17 шахтеров. Тела их подняты на поверхность. 25.04.2019 на шахте произошел первый взрыв, затем через 20-30 минут два локальных", - отметил Лисянский.



Также, представитель омбудсмена добавил, что тела всех погибших подняли через двое суток после взрывов.



"Всего в производственной смене работало 20 человек. Трое горняков, находившихся вдали от забоя смогли выйти на поверхность. Тела 17 горняков подняли на поверхность через двое суток. По информации которую мне передали, причиной аварии стал взрыв скопленого газа метана", - подытожил Павел Лисянский.



Сегодня УНН уже сообщал, что спасатели вытащили из шахты в ОРДЛО тела всех 17 погибших.