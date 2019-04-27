Рятувальна операція на шахті в ОРДЛО завершена — представник омбудсмена

"Гірничо-рятувальна операція на шахті "Схід-карбон" закінчена. Загинуло 17 шахтарів. Тіла їх підняті на поверхню. 25.04.2019 на шахті стався перший вибух, потім через 20-30 хвилин два локальних", - зазначив Лисянський.



Також, представник омбудсмена додав, що тіла всіх загиблих підняли через дві доби після вибухів.



"Всього у виробничій зміні працювало 20 осіб. Троє гірників, які перебували далеко від забою змогли вийти на поверхню. Тіла 17 гірників підняли на поверхню через дві доби. За інформацією яку мені передали, причиною аварії став вибух скупчень газу метан", - підсумував Павло Лисянський.



Сьогодні УНН вже повідомляв, що рятувальники витягли з шахти в ОРДЛО тіла всіх 17 загиблих.