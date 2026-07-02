Ryanair предупредила о хаосе в аэропортах ЕС из-за новой системы биометрического контроля

Авиакомпания Ryanair предупредила о возможном "хаосе в очередях" этим летом в аэропортах ЕС из-за новых проверок отпечатков пальцев в рамках системы въезда и выезда EES. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Европейская комиссия пригласила представителей авиационной отрасли на экстренную встречу в следующий вторник, чтобы обсудить опасения по поводу работы новой системы.

Детали

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair заявила, что пассажиров, отправляющихся этим летом в отпуск, нельзя использовать как "подопытных кроликов" для системы, которая, по мнению перевозчика, еще не готова к пиковым нагрузкам.

Airlines for Europe и Международный совет аэропортов обратились к Еврокомиссии с призывом приостановить новый пограничный контроль как минимум на июль и август. В то же время в отрасли не исключают, что полное внедрение системы стоит отложить до лета 2027 года.

Представители авиационной сферы заявляют, что аэропорты могут не справиться с наплывом пассажиров в пик летнего сезона. Среди главных проблем называют длинные очереди на сдачу отпечатков пальцев, давление на персонал, случаи агрессии со стороны пассажиров и риски для всей туристической отрасли.

В Ryanair сообщили, что уже призвали приостановить действие системы до сентября в наиболее уязвимых странах. Авиакомпания утверждает, что нынешняя инфраструктура не готова справиться с большими объемами пассажиропотока, которые ожидаются с середины июля.

По данным перевозчика, серьезные сбои уже фиксируют в семи аэропортах. Речь идет о Тенерифе-Южный, Пальме, Аликанте и Малаге в Испании, Милан-Бергамо в Италии, Кракове в Польше и Париж-Бове во Франции.

"Очевидно, что система въезда/выезда до сих пор не готова к пиковым летним объемам пассажиропотока. Пассажиров и семьи не следует использовать как подопытных кроликов для сырой системы паспортного контроля, которая рискует создать длинные очереди, пропущенные рейсы и ненужный стресс в аэропортах этим летом", — сказал операционный директор Ryanair Нил Мак-Магон.

Контекст

Систему EES разрабатывали около 10 лет. Ее цель — дать странам Шенгенской зоны больше информации о том, кто въезжает в ЕС и кто покидает территорию блока.

Запуск EES неоднократно откладывали, но систему в конечном итоге внедрили в прошлом октябре. Государства-члены получили возможность временно не применять ее полностью, пока тестируются технологии и логистика сбора биометрических данных.

По правилам EES, граждане стран, не входящих в ЕС, при первом въезде в Шенгенскую зону должны зарегистрировать отпечатки пальцев и изображение лица. В дальнейшем эти данные будут проверяться при прохождении пограничного контроля при въезде и выезде.

На данный момент систему не внедрили только две страны ЕС — Ирландия и Кипр.

Какие проблемы и почему уже возникли с системой EES

В ЕС заявили, что аэропорты могут приостанавливать проверки EES в июле и августе, если из-за них начнут образовываться очереди. Также чиновники сообщили, что при необходимости могут направлять дополнительных пограничников, как это уже было в аэропорту Лиссабона.

По оценке ЕС, проверка в среднем длится около 70 секунд, а большинство аэропортов не сталкиваются с серьезными проблемами. В то же время авиационная отрасль настаивает, что ситуация уже создает значительное операционное давление на пограничные службы, аэропорты и авиакомпании.

В последние недели сообщалось о длинных очередях в отдельных аэропортах, из-за которых пассажиры пропускали рейсы в Великобританию, а самолеты вылетали полупустыми из-за задержек людей на контроле.

Руководительница аэропорта Берлина Алетта фон Массенбах заявила, что граждане стран, не входящих в ЕС, могут стоять в очередях до двух часов. По ее словам, такая ситуация "не является приемлемой летом".

Ожидается, что Airlines for Europe, Международный совет аэропортов и Международная ассоциация воздушного транспорта будут призывать Европейскую комиссию отложить полное внедрение EES до лета 2027 года.

Напомним

В 29 европейских странах внедрили Систему въезда/выезда (EES), которая изменила правила пересечения границы для граждан третьих стран, в частности украинцев. Она предусматривает отмену штампов в паспортах и переход на цифровую регистрацию с использованием биометрических данных.