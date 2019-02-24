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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 124393 просмотра

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7 марта, 13:58 • 122494 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145185 просмотра

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Ряд украинок вошел в 20-ку лучших гонки преследования ЧЕ по биатлону

Киев  •  УНН

 • 7262 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В рамках чемпионата Европы по биатлону в белорусском городе Раубичи прошла гонка преследования среди женщин, сообщает УНН.

Восьмое место Анастасии Меркушиной (3 промаха) стало лучшим среди всех пяти украинок, которые стартовали. Валентина Семеренко и ее сестра Вита заняли места во втором десятке — 13 и 16 соответственно. Также в 20-ке оказалась Надежда Белкина (2).

“Золото” в гонке преследования завоевала россиянка Екатерина Юрлова-Перхта. Серебряную медаль на домашнем турнире завоевала Ирина Кривко из Беларуси. Бронзовая награда — у Надин Хорхлер из Германии.

Отметим, что наша Юлия Журавок не стартовала на этот раз.

Как сообщал УНН, Меркушина также занимала 8 место в рамках спринта на ЧЕ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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