Біатлоністка Меркушина потрапила до топ-10 спринту чемпіонату Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. В білоруських Раубічах завершилася спринтерська гонка у жінок в рамках Відкритого чемпіонату Європи з біатлону, повідомляє УНН.
Шість українок повели боротьбу за медалі і найближчою до завоювання була наша Анастасія Меркушина – 1 промах при 1:12,4 хв відставання. Далі серед українок на 17 рядку розмістилася Віта Семеренко (1) – 17-та, Надія Бєлкіна (1) – 24, Валентина Семеренко (2) – 31, Юлія Журавок (1) – 32 і Яна Бондарь (5) – 62.
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Медаль найвищого ґатунку в активі шведки Мони Брорссон (0), "срібло" за росіянкою Юрловою-Пехт (1), а трійку замкнула Ханна Еберг зі Швеції.
Зауважимо, що завтра чемпіонат Європи в Раубічах завершиться гонками переслідування.