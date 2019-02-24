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Ряд українок увійшов до 20-ки кращих гонки переслідування ЧЄ з біатлону

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. В рамках чемпіонату Європи з біатлону в білоруському місті Раубічі пройшла гонка переслідування серед жінок, інформує УНН.

Восьме місце Анастасії Меркушиної (3 промахи) стало кращим серед усіх п’яти українок, які стартували. Валентина Семеренко та її сестра Віта посіли місця в другому десятку — 13 і 16 відповідно. Також в 20-ці опинилася Надія Бєлкіна (2).

“Золото” у гонці переслідування здобула росіянка Єкатеріна Юрлова-Перхт. Срібну медаль на домашньому турнірі виборола Ірина Кривко з Білорусі. Бронзова нагорода — у Надін Хорхлер з Німеччини.

Зазначимо, що наша Юлія Журавок не стартувала цього разу.

Як повідомляв УНН, Меркушина також посідала 8 місце в рамках спринту на ЧЄ.

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