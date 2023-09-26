Рувин рассказал, чем военные рф уничтожают зерновые терминалы и порты

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“Мы видим, что враг систематически использует против Украины различные типы оружия. На сегодня нельзя сказать, что ракеты типа Х-101 используются чаще, чем “Искандер” или “Калибр”, в определенный момент применяется больше одного типа, позже – другого. Возможен анализ данных за конкретные периоды. Например, в этом месяце атак ракетами Х-101 было меньше, чем в прошлом, но спрогнозировать, как будет дальше, практически невозможно, поскольку террористы действуют хаотично. Сейчас террористы активно уничтожают зерновую экспортную инфраструктуру Украины и доказывают, что человеческие ценности для него - пустой звук”, - отметил глава КНИИСЭ.

Постоянным, по его словам, является факт использования ударных беспилотных летательных аппаратов, так называемых дронов-камикадзе. Сейчас они изменились, имеются отличия планера, конструкторской реализации, внутренней компоновки микроэлектроникой и другие аспекты. Дронами россияне атакуют как портовую инфраструктуру, так и гражданские объекты.

“Благодаря украинским силами противовоздушной обороны очень большой процент этого разрушительного российского железа удается остановить”, - подчеркнул Александр Рувин.

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Что касается других типов оружия, то юг страны, по его словам, чаще других регионов страдает от ракет типа Х-22 и “Оникс”. Эксперт отметил, что Х-22 россияне модернизируют до Х-32 путем замены двигателя, уменьшения массы боевой части и обеспечения большей дальности полета. Данные ракеты имеют длину около 11,5 м и могут достигать максимальной скорости полета до 5 тыс. км/ч. Практически весь полет осуществляется над морем на очень малой высоте, только после достижения зоны расположения цели ракета резко набирает высоту до 40 км и идет к поражению объекта с траекторией подобной баллистической. В этом заключается сложность для противодействия такому типу оружия - есть максимально короткий отрезок времени, иногда даже счет идет на минуты, чтобы ее сбить.

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Ракеты типа "Оникс" также являются модернизированными версиями своих старых аналогов. В целом 3М55 «Оникс» предназначена для поражения надводных кораблей различных классов, корабельных и авианесущих групп и одиночных целей и тому подобное. Оружие также активно используется террористами для атак по портовой инфраструктуре из-за того, что полет осуществляется максимально низко над морем, что снижает обнаружение и уязвимость ракеты средствами противовоздушной обороны. Максимальная скорость "Оникса" составляет около 3000 км/ч, а масса масса боевой части составляет около 300 кг.

“Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз исследуют преступления рф против Украины с начала военных действий в 2014 году. За это время на исследование попадали практически все виды оружия, которое террористы используют против мирного населения, гражданских и инфраструктурных объектов. Наши эксперты продолжают исследования, чтобы владеть информацией о возможных модификациях, вариациях применения и особенностях использования. Делаем все возможное, чтобы предоставить нашему государству надежные доказательства преступлений, совершенных российской федерацией, и стратегическую информацию для эффективного противодействия врагу”, – резюмировал глава Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

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