Рувін розповів, чим військові рф знищують зернові термінали та порти

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“Ми бачимо, що ворог систематично використовує проти України різні типи зброї. На сьогодні не можна сказати, що ракети типу Х-101 використовуються частіше, ніж “Іскандер” чи “Калібр”, у певний момент застосовується більше одного типу, пізніше – іншого. Можливий аналіз даних за конкретні періоди. Наприклад, цього місяця атак ракетами Х-101 було менше, ніж в минулому, але спрогнозувати, як буде далі, практично неможливо, оскільки терористи діють хаотично. Нині терористи активно нищать зернову експортну інфраструктуру України й доводять, що людські цінності для нього - порожній звук”, - зазначив очільник КНДІСЕ.

Постійним, за його словами, є факт використання ударних безпілотних літальних апаратів, так званих дронів-камікадзе. Зараз вони змінилися, наявні відмінності планера, конструкторської реалізації, внутрішнього компонування мікроелектронікою та інші аспекти. Дронами росіяни атакують як портову інфраструктуру, так і цивільні об'єкти.

“Дякуючи українським силами протиповітряної оборони дуже великий відсоток цього руйнівного російського заліза вдається зупинити”, - підкреслив Олександр Рувін.

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Щодо інших типів зброї, то південь країни, за його словами, частіше за інші регіони страждає від ракети типу Х-22 та “Онікс”. Експерт зазначив, що Х-22 росіяни модернізують до Х-32 шляхом заміни двигуна, зменшення маси бойової частини та забезпечення більшої дальності польоту. Дані ракети мають довжину близько 11,5 м і можуть досягати максимальної швидкості польоту до 5 тис. км/год. Практично весь політ здійснюється над морем на дуже малій висоті, лише після досягнення зони розташування цілі ракета різко набирає висоту до 40 км та йде до ураження об’єкта з траєкторією подібною до балістичної. У цьому полягає складність для протидії такому типу зброї - є максимально короткий відрізок часу, іноді навіть лік йде на хвилини, щоб її збити.

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Ракети типу "Онікс" також є модернізованими версіями своїх старих аналогів. Загалом 3М55 «Онікс» призначена для ураження надводних кораблів різних класів, корабельних й авіанесучих груп та одиночних цілей тощо. Зброя також активно використовується терористами для атак по портовій інфраструктурі через те, що політ здійснюється максимально низько над морем, що знижує виявлення та вразливість ракети засобами протиповітряної оборони. Максимальна швидкість "Онікса" становить близько 3000 км/год, а маса маса бойової частини становить близько 300 кг.

“Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз досліджують злочини рф проти України з початку воєнних дій у 2014 році. За цей час на дослідження потрапляли практично всі види зброї, яку терористи використовують проти мирного населення, цивільних та інфраструктурних об’єктів. Наші експерти продовжують дослідження, аби володіти інформацією про можливі модифікації, варіації застосування та особливості використання. Робимо все можливе, щоб надати нашій державі надійні докази злочинів, вчинених російською федерацією, та стратегічну інформацію для ефективної протидії ворогу”, – резюмував очільник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

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